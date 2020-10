Três suspeitos são presos por tentativa de homicídio em Canela

Continua depois da publicidade

A Polícia Civil de Canela concentrou ações, nos últimos dias, no combate a crimes de homicídio praticados na cidade, prendendo dois investigados.

O primeiro crime ocorreu no bairro Bom Jesus, no dia 05/09 à tarde, quando a vítima foi alvejada por tiros disparados de dentro de um veículo. O atirador é apontado pela Polícia Civil como o principal fornecedor de drogas do bairro. O motivo seria uma briga anterior envolvendo familiares adolescentes dos mesmos. Ele foi detido em uma residência no Bairro Santa Marta.

O segundo crime ocorreu no bairro Santa Marta, na madrugada do dia 09/09, quando o autor efetuou disparos nas costas da vítima, deixando-a gravemente ferida. O motivo é decorrente de desavenças entre ambos havidas quando bebiam juntos.

Os dois criminosos respondem por homicídio qualificado tentado, sendo ambos encaminhados ao Presídio Estadual de Canela pela Polícia Civil.

O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, referiu que, por se tratarem de crimes contra a vida, a ação policial foi prioritária. A autoridade destacou que, na cidade, sua equipe mantém cerca de 100% de esclarecimentos em homicídios nos últimos anos.