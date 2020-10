22ª semana do Distanciamento Controlado tem uma região do RS na bandeira vermelha

22ª semana do Distanciamento Controlado tem uma região do RS na bandeira...

Cenário de apenas uma bandeira vermelha foi visto na primeira rodada do modelo, em maio

Depois de uma rodada totalmente em bandeira laranja (risco epidemiológico médio), o mapa preliminar do Distanciamento Controlado volta a ter uma região em bandeira vermelha (risco epidemiológico alto). A 22ª rodada, cujo mapa preliminar foi divulgado nesta sexta-feira (2/10), traz a região Covid de Santa Maria em bandeira vermelha. Localizada no centro do Estado, a região está em cogestão e, na prática, pode adotar protocolos semelhantes aos das demais 20 áreas em laranja, com exceção do retorno às aulas.

Em queda na semana passada, o número de novas hospitalizações no Estado cresceu 6% nas últimas duas semanas, de 793 para 840. A quantidade de leitos livres, que também havia crescido, reduziu novamente – de 684 para 659 (4%). O número de óbitos ficou praticamente estável entre as duas últimas quintas-feiras, caindo de 273 para 272.

Os percentuais que indicam o número de internados em UTI por SRAG, de internados em leitos clínicos e de internados em leitos de UTI, porém, diminuíram no Estado.

Mesmo contabilizando os pacientes internados por outras causas, houve estabilidade no número de leitos de UTI ocupados. No entanto, a redução no número total de leitos de UTI se traduziu em leve queda na razão de leitos livres para cada ocupado por Covid-19.

O cenário de apenas uma região em bandeira vermelha já foi visto na primeira rodada do modelo, cuja vigência foi de 11 a 17 de maio. Na ocasião, apenas a região de Lajeado foi classificada em vermelho, mas seis regiões (Uruguaiana, Santa Rosa, Ijuí, Taquara, Bagé e Cachoeira do Sul) estavam na bandeira amarela (risco epidemiológico baixo). Desde a oitava rodada, entre os dias 30 de junho a 6 de julho, o Rio Grande do Sul não apresenta bandeira amarela.

A equipe que monitora o modelo atenta para o elevado crescimento de novos registros de hospitalizações por Covid-19 nos últimos sete dias nas regiões de Uruguaiana, Santa Rosa, Cruz Alta, Caxias do Sul, Porto Alegre, Santo Ângelo, Canoas e Capão da Canoa.