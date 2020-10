Canela – 21 novos testes resultaram positivo

Continua depois da publicidade

Em boletim divulgado nesta sexta-feira (02) foi registrada a recuperação de 13 pacientes, totalizando 721 pessoas recuperadas. Além disso, hoje, 21 testes resultaram positivo, com isso, Canela possui 54 casos ativos (infectados no momento) e registra 796 casos confirmados desde o início da pandemia. Foram realizados 4.360 exames: 2.842 testes pela rede pública e 1.518 testes pela rede privada.

Uma informação relevante é que desde sexta-feira, 196 testes foram realizados, com 80 resultados positivos, porém, com 57 pacientes já estavam recuperados no momento do resultado.

HOSPITALIZADOS

Atualmente, sete pacientes de Canela estão hospitalizados, sendo que cinco tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus e dois aguardam o resultado do exame.

Deste total cinco pacientes estão no Hospital de Caridade de Canela: três positivos na UTI e mais dois em leito de Média Complexidade (suporte respiratório), sendo um suspeito e um negativo.