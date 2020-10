Eduardo Zorzanello entre os 100 mais poderosos do turismo brasileiro

Pelo segundo ano consecutivo, o empresário Eduardo Zorzanello – CEO da Rossi & Zorzanello e do Festuris Gramado – está entre os 100 mais poderosos do turismo, em premiação concedida pela Revista Panrotas. Ele está ao lado de grandes executivos e lideranças do setor turístico que vem se destacando na retomada.

“Sinto muito orgulho e felicidade de estar pelo segundo ano consecutivo entre as 100 principais lideranças do nosso turismo, ainda mais em um momento como este que passamos. Trabalhamos e continuamos trabalhando muito para buscar estratégias e soluções para a recuperação do turismo e dos eventos. Agradeço a honraria ao Panrotas e dedico o prêmio a toda a nossa equipe”, destacou Zorzanello.