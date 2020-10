Gramado Canela Convention promove ação social

Continua depois da publicidade

Em parceria com a Sociedade Espírita Esperança Gramado, Convention arrecada doações para 50 famílias em situação de vulnerabilidade social do bairro Altos da Viação Férrea. Campanha Carinho CVB recebe fraldas descartáveis, brinquedos e roupas infantis até 7 de outubro.

Neste ano tão desafiador, o Gramado Canela Convention & Visitors Bureau Região das Hortênsias promove uma importante campanha beneficente, sobretudo no contexto da pandemia do novo coronavírus. Batizada de Carinho CVB, a ação vai recolher doações para mitigar a situação precária em que se encontram cerca de 50 famílias do bairro Altos da Viação Férrea. A comunidade, localizada em Gramado, é conhecida por apresentar altos índices de vulnerabilidade econômica e social. Até o dia 7 de outubro, serão coletadas doações de fraldas, roupas infantis e brinquedos para as crianças da localidade. A entrega pode ser feita no endereço do Convention (Rua São Pedro, 663), de segunda a sexta, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h.

A campanha Carinho CVB ocorre em parceria com a equipe assistencial da Sociedade Espírita Esperança Gramado, que atua há 25 anos junto aos moradores do Altos da Viação Férrea. A equipe da Área da Promoção Social Espírita (APSE) da casa será responsável por distribuir a arrecadação conforme as necessidades das famílias. Igualmente serão aceitos alimentos e produtos de higiene pessoal e de limpeza. Veja abaixo a lista de itens que faltam para a comunidade e participe.