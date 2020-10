Hotéis que sediam o Festuris Connection têm nos produtos frescos e locais o ponto de equilíbrio da sua gastronomia

Continua depois da publicidade

Restaurantes dos hotéis Casa da Montanha, Wood e Parador valorizam a produção regional e mostram como agricultura local, natureza e turismo podem ser conectados com sucesso.

Com o tema “O futuro da alimentação e da gastronomia – Origem, Mesa, Turismo”, a segunda edição do Festuris Connection, marcada para os dias 6, 7 e 8 de outubro, colocará em evidência a importância da inter-relação entre a produção agrícola, a gastronomia e o turismo. Uma proposta que encontra, há muito tempo, abrigo nos empreendimentos da coleção Casa Hotéis de onde o evento será transmitido (Wood, Casa da Montanha e Parador).

Sede da instalação principal de transmissão do Festuris Connection, o hotel Wood trabalha com o conceito farm to table, tendência gastronômica que privilegia ingredientes frescos de produtores locais, que ganharam galeria fotográfica dedicada, sempre valorizando a culinária da região. Sob comando do chef Rodrigo Bellora, o Wood Lounge Bar & Restaurante divide seu cardápio em momentos gastronômicos, como “de lamber os lábios”, “para comer com as mãos” e “para compartilhar os talheres”. Chamam a atenção opções como a salada de PANCs (plantas alimentícias não convencionais) com cogumelos e a costelinha de porco moura, uma versão local do ribs on the barbie com porcos criados soltos e barbecue de beterraba.

Vizinho ao Wood em Gramado, o hotel Casa da Montanha é um dos mais tradicionais do destino, e tem no restaurante La Caceria um dos principais atrativos. Especializado em carnes de caça, o local leva essa proposta à decoração e ao próprio staff, vestido como se fosse para uma caçada, hábito comum dos imigrantes italianos que o inspiraram. Entre as mais de 20 opções de pratos, encontram-se especialidades como javali, faisão, perdiz, coelho, pato, jacaré, codorna e cordeiro, criados em cativeiro e preparados de acordo com as receitas da nona, o que traz a cozinha de afeto direto à mesa. O javali imperial, com costelas ao molho de zimbro acompanhadas por confit de cebolas, aipim, moranga caramelada, farofa e couve na manteiga, é um dos destaques do menu.

Já em Cambará do Sul, o glamping Parador é um refúgio em meio a natureza, e é ela própria a principal aliada do restaurante Alma RS – Cozinha, Natureza & Fogo, que resgata a história e cultura da gastronomia do Rio Grande do Sul. Também chefiado por Rodrigo Bellora, o Alma RS valoriza o que há de melhor em cada estação, com ingredientes frescos da terra, do ar e da água. O tradicional churrasco de fogo de chão e os doces campeiros, por exemplo, ganham uma releitura na visão do também gaúcho chef Bellora e encantam os hóspedes.

“A gastronomia da coleção Casa Hotéis foi pensada de modo a estar em profunda conexão com o entorno dos hotéis e com o desejo dos hóspedes de uma experiência singular. Valorizando os produtores da região e os ingredientes frescos e naturais, procuramos unir sustentabilidade, afeto e sofisticação em três propostas gastronômicas que se complementam”, explica Rafael Peccin, Diretor de Marketing do Casa Hotéis.

Os ingressos para a segunda edição do Festuris Connection já estão à venda no site www.festurisgramado.com/connection pelo valor de R$ 99 no primeiro lote.

