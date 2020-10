Semana da Criança do Sesc/RS terá mágica, passeio pelo zoo, slime, histórias e música

Continua depois da publicidade

O Sesc/RS preparou uma programação especial para que os pequenos se divirtam de 08 a 12 de outubro, em homenagem ao Dia das Crianças. Show de Mágica, oficina de slime, teatro e até um passeio pelo Zoo serão oferecidos em formato virtual na Semana da Criança, oferecendo momentos de alegria mesmo durante o período de distanciamento social. As transmissões acontecem no Facebook (www.facebook.com/SescRS) e no Youtube do Sesc/RS (www.youtube.com/user/sescrs).

A estreia da programação será com música, no dia 08. A casa dos pequenos será invadida com a oficina Musicando, uma atividade que mistura teatro, movimento corporal, habilidades sensoriais e a sonoridade. O espetáculo será ao vivo, às 17h, no Facebook do Sesc/RS, permitindo a interação entre as famílias que assistem a transmissão. Para isto, as crianças são convidadas a ter em mãos no momento da oficina: 1 garrafa pet de 500ml (ou aquelas do tipo pitchulinha), uma colher e um punhado de grãos, arroz ou feijão.

No dia 09, será a vez do show de mágica, com o espetáculo Magia que Contagia, apresentado pelo ilusionista Maurício Schwank, que estimulará o imaginário infantil. A apresentação acontecerá também a partir das 17h, no Facebook do Sesc/RS, ao vivo.

Criança adora ouvir uma boa história e esta é a proposta da atividade do dia 10. A partir das 15h, será disponibilizado um vídeo no Youtube do Sesc/RS em que Cássio Borges envolverá os pequenos leitores ou ouvintes com contação de histórias. O vídeo ficará no canal e as crianças poderão rever quantas vezes desejarem.

Como ser criança também significa inventar muitas brincadeiras, no dia 11, às 15h, uma oficina conduzirá ao vivo, no Youtube do Sesc/RS, atividades como charada e uma aula para fazer slime caseiro, a “meleca” que é moda entre a gurizada e que rende horas de diversão.

No Dia das Crianças, 12/10, o Sesc/RS preparou um passeio virtual pelo Gramado Zoo. Focado na preservação e no bem-estar animal, o Zoo não tem grades ou jaulas, mas vidros que permitem observar enormes viveiros que reproduzem o habitat das espécies, todos encontrados na fauna brasileira. Será uma experiência de diversão e aprendizado que as crianças podem aproveitar do conforto de casa, a partir das 11h, no Youtube do Sesc/RS. Para receber os alertas e links da programação, basta fazer inscrição no site www.sesc-rs.com.br/semanadacrianca.

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac segue atendendo as recomendações de evitar aglomerações e com cuidado redobrado com a saúde das equipes e clientes. Por isso, a recomendação é que o público siga cumprindo as orientações dos órgãos de saúde. A programação on-line e gratuita segue sendo atualizada nas redes sociais e no site www.pertodevc.com.br.

PROGRAMAÇÃO:



08/10 (Sexta-feira)

Atividade: Espetáculo Musicando

Horário: 17h

Local: Facebook do Sesc/RS (www.facebook.com/sescrs)

09/10 (Quinta-feira)

Atividade: Espetáculo Magia que Contagia

Horário: 17h

Local: Facebook do Sesc/RS (www.facebook.com/sescrs)

10/10 (Sábado)

Atividade: Contação de História com Cássio Borges

Horário: 15h

Local: Youtube do Sesc/RS (www.youtube.com/sescrs)

11/10 (Domingo)

Atividade: Oficina de brincadeiras

Horário: 15h (ao vivo)

Local: Youtube do Sesc/RS (www.youtube.com/sescrs)

12/10 (Segunda-feira)

Atividade: Passeio pelo Gramado Zoo

Horário: 11h

Local: Youtube do Sesc/RS (www.youtube.com/sescrs)