Canela confirma 30 novos casos e o 23⁰ óbito

Entre sexta-feira (2) e hoje (5) foram recuperados mais 7 pacientes, totalizando 728 pessoas recuperadas. Neste período 30 testaram positivo. Com isso Canela possui 75 casos ativos (infectados no momento) e registra 826 casos confirmados desde o início da pandemia.



HOSPITALIZADOS

Atualmente, treze pacientes de Canela estão hospitalizados, sendo que oito tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus e cinco aguardam o resultado do exame.

Deste total dez pacientes estão no Hospital de Caridade de Canela: dois positivos na UTI; três no suporte intermediário, dois positivo e um suspeito e mais cinco pacientes suspeitos na enfermaria.



COE RECEBE CONFIRMAÇÃO DO 23º ÓBITO DE RESIDENTE

O COE – Centro de Operações de Emergência de Canela recebeu nesta segunda-feira (5) a notificação do 23º óbito de residente do município devido a complicações ocasionadas pela Covid-19.

Trata-se de uma paciente de 60 anos, com comorbidades, que faleceu no Hospital de Caridade de Canela, no dia 1º de outubro. A confirmação da causa do óbito, por parte do Governo do Estado, foi encaminhada hoje (5) ao COE de Canela.