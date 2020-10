Canela – Traficante é preso com arma e munições

Continua depois da publicidade

Na tarde de domingo (04), por volta das 16 horas, a Brigada Militar, através da Força Tática, do 1° BPAT, em ações de polícia no município de Canela, abordou um veículo GM/Corsa, na Rua Julio de Castilhos, área central, em atitudes suspeitas.

No veículo estavam três indivíduos. Em revista a um dos ocupantes do carro, de 21 anos, foram encontradas duas porções de maconha. Ele admitiu que adquiriu a droga do outro tripulante que estava no carro.

Em revista veicular os Policiais Militares encontrou uma mochila onde estava um revólver calibre 22, municiado com uma munição, além de outras cinco munições intactas de calibre 38. Ainda apreendido com o autor uma balança de precisão, três porções de maconha (10 gramas), oito sementes de maconha e 1,4 gramas de cogumelos (substância alucinógena).

O traficante de 22 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Importante destacar que ele ainda era suspeito e admitiu ser o autor de disparos de arma de fogo no final do mês de setembro em bairros da cidade de Canela. Ainda de fazer vídeos manuseando e realizando os disparos, depois enviar para as pessoas de forma que ficasse gravada a intimidação às vítimas.

Foto: Reprodução/1º BPAT