Gramado Parks anuncia nova estrutura para apoiar expansão acelerada no mercado nacional

Continua depois da publicidade

Empresa promoveu sua primeira convenção online, reunindo 900 colaboradores para alinhamento estratégico

No dia 23 de setembro, a Gramado Parks anunciou seu novo posicionamento como marca do setor de turismo. Responsável por empreendimentos inovadores no Brasil como o Snowland em Gramado (RS), único parque de neve do país, e a Rio Star no Rio de Janeiro, maior roda-gigante da América Latina, além de resorts de alto padrão que são comercializados através do conceito de multipropriedade, a empresa utilizou o período dos últimos seis meses para promover mudanças em sua estrutura e se preparar para ampliar seus negócios em âmbito nacional.

O objetivo principal do evento foi registrar o momento de transformação e crescimento que a Gramado Parks está passando, criando senso de pertencimento e união de todos os negócios da holding. Um dos destaques foi o lançamento da nova marca “Gramado Parks – Hospitalidade e Entretenimento” e a organização do portfólio da empresa, criando um modelo de sinergia entre as suas duas divisões e uma cultura única. O braço de Hospitalidade fica responsável pela incorporação, comercialização dos resorts e, como novidade, haverá gestão hoteleira própria. Já a divisão de Entretenimento responde pelos parques e rodas-gigantes.

Mesmo em meio à crise causada pelo coronavírus, a empresa está se movimentando e, só neste ano, as duas divisões de negócio já geraram mais de 125 novos empregos. Há, ainda, expectativa de outras 220 oportunidades a partir da inauguração de dois resorts em Gramado, com previsão de abertura em novembro. É projetado um crescimento de 50% no quadro total de colaboradores ainda em 2021, incluindo uma unidade corporativa em São Paulo para aproximar o grupo do maior centro financeiro e mercado comprador do país.

Como parte da estratégia de expansão, no mês de outubro haverá o lançamento de um projeto ambicioso no Nordeste, mais especificamente na Praia de Carneiros (PE), envolvendo um parque aquático junto a um resort. No próximo ano, está prevista a abertura de outro empreendimento em Gramado com arquitetura inspirada no charme e nas belezas da Toscana, bem como um novo parque aquático temático, que funcionará nas quatro estações do ano. Também estão previstas cinco rodas-gigantes até 2023, sendo a próxima em Foz do Iguaçu (PR), com início das obras em novembro de 2020 e entrega em 2021.

Cabe destacar ainda que a Gramado Parks está trabalhando para ampliar seus recursos, a fim de promover o desenvolvimento de mais destinos turísticos no Brasil, levando o já reconhecido atendimento de excelência de Gramado (RS) para outras regiões além de Sul e Sudeste, onde já tem unidades de negócio. Anderson Caliari, presidente da holding, resume o desafio: “Execução é a forma de coordenar os três processos chave de qualquer negócio: o processo de pessoas, a estratégia e o plano operacional. Execução é o que define o nível de maturidade de uma organização e, nesse sentido, estamos prontos para crescer e elevar a qualidade do turismo no país.”

Para apoiar os próximos passos da empresa, a Gramado Parks vem realizando mudanças estruturais e de governança corporativa e, recentemente, contratou Pedro Aparício para a vice-presidência financeira. Ele trabalhou durante mais de quatro anos na CVC na mesma área, incluindo M&A e RI, e deve contribuir com a jornada de crescimento sustentável da empresa.

Sobre a Gramado Parks:

Fundada em Gramado, na Serra Gaúcha, a Gramado Parks atua no segmento de hospitalidade e entretenimento, sendo uma das principais responsáveis pelo desenvolvimento do turismo de excelência na região. O presidente da holding, Anderson Caliari, é um empresário que vem de uma família de empreendedores do setor e seus pais foram os criadores do famoso Café Colonial Bela Vista.

Desde o seu início, a empresa tem em sua essência a inovação e foca no investimento constante em empreendimentos e atrações diferenciadas, resultando em importantes ativos turísticos do país para a diversão e férias em família. Entre eles, destaque para o Snowland em Gramado, o primeiro e único parque de neve do Brasil, a Rio Star na Cidade Maravilhosa, maior roda-gigante da América Latina com 88 metros de altura, além de resorts que seguem os padrões mais exigentes de atendimento e empreendedorismo consciente.

A Gramado Parks mantém olhar atento para novas oportunidades, visando expandir seus projetos para várias regiões do Brasil com o nível de qualidade gramadense reconhecido pelo mercado, sempre atuando para desenvolver os destinos nos quais se instala e contribuir com um crescimento sustentável.

Para saber mais, visite: https://www.gramadoparks.com/

Foto: Bianca Abreu