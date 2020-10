Primeiros ciclistas finalizam o Circuito de Cicloturismo da Rota Romântica

Continua depois da publicidade

Após quatro dias do lançamento oficial do Circuito de Cicloturismo da Rota Romântica, Hélcio Antunes e Douglas Seefeld, ciclistas de Balneário Camboriú, são os primeiros a finalizarem os 355 quilômetros do trajeto. A dupla, que já realizou os circuitos do Vale Europeu, Costa Verde e Mar e o Circuito das Araucárias, agora soma a Rota Romântica ao rol de passeios.

“Nós ficamos sabendo do circuito através de pesquisas na internet sobre opções para a prática do cicloturismo”, destaca Seefeld que chegou com o amigo em Nova Petrópolis no dia 26 de setembro para acompanhar a live de lançamento do projeto e traçar o caminho para concluírem o circuito na mesma semana.

A dupla se surpreendeu com as belezas naturais do trajeto registrando diversas fotografias e compartilhando-as com seus seguidores nas redes sociais. A Rota Romântica já é conhecida pelas suas paisagens, porém, no circuito o visual é totalmente diferente. “É uma outra Rota Romântica, com cenários que até os próprios moradores da região as vezes desconhecem”, destaca o Presidente da Associação Rota Romântica, Cláudio José Weber.

Os ciclistas receberam os primeiros certificados do circuito. Para requisitar o certificado, os ciclistas precisam concluir ao menos 11 das 15 etapas do trajeto e preencher um formulário disponível no site www.rotaromantica.com.br/cicloturismo, apresentando o passaporte com os carimbos. A entrega do certificado é realizada em Nova Petrópolis pela Rota Romântica ou pela operadora oficial Pedalando no Sul. Há, também, a opção do envio através dos correios.

Mais informações sobre o circuito em www.rotaromantica.com.br/cicloturismo.