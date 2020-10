Campanha “Nome Limpo” chega ao interior do Estado

Continua depois da publicidade

A partir desta semana, os mutirões da campanha “Nome Limpo”, projeto que visa a estimular acordos entre empresas e devedores de maneira virtual, chegarão ao interior do Estado. Interessados em quitar seus débitos podem procurar a Defensoria Pública pelo e-mail [email protected] relatando sua situação. A equipe da Câmara de Conciliação da instituição entrará em contato para dar início ao procedimento e realizar a sessão com a presença do preposto (representante da empresa que vai negociar), da defensora pública e do(da) assistido(a), pessoa que procurou a Defensoria para quitar seus débitos, tudo de maneira virtual.

A campanha, motivada pela crise agravada pela pandemia de Covid-19 no país, com fechamento de postos de trabalho e o consequente aumento das dívidas por parte da população, iniciou no final de agosto e já contabilizou dezenas de sessões virtuais com 10 empresas, resultando em diversos acordos. Os mutirões têm previsão de se estender até o final do ano.

“Cabe ressaltar que a campanha não abrange apenas grandes ou médias empresas. Pequenos estabelecimentos e o comércio local, em geral, também estão convidados a aderirem”, ressaltou a defensora pública coordenadora da Câmara de Conciliação e da campanha Nome Limpo, Ana Carolina Sampaio Pinheiro de Castro Zacher.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3210.9353.