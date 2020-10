Canela: quatro escolas estaduais devem voltar dia 28

Continua depois da publicidade

Início das aulas presenciais das escolas estaduais é pelo ensino médio

Após o retorno da rede particular de ensino, ou ao menos de algumas séries das escolas particulares, são as escolas da rede estadual que se preparam para voltar às aulas presencias.

O retorno das aulas presenciais nas escolas estaduais de ensino médio foram adiadas duas vezes. Primeiro elas retornariam no próximo dia 13, de acordo com o calendário do governo do Estado. Em seguida a retomada foi adiada para o dia 20. Agora, depois de uma reunião nesta segunda-feira (5), a 4ª Coordenadoria Regional de Educação definiu, com os diretores das escolas dos municípios de atuação, que as aulas presenciais retornarão somente no dia 28.

A coordenadora da 4ª CRE, Viviani Vanessa Devalle, explica que o adiamento ocorre em função da proteção dos alunos, já que os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) ainda não chegaram nas escolas.

Os pais, segundo a 4ª CRE, terão autonomia para decidir se os filhos irão ou não para a escola. Os que não forem deverão permanecer com as atividades na plataforma online. Ela ainda explica que o retorno dos demais níveis de ensino, fundamental I e II, ainda não está definido, mas deve ocorrer somente em novembro.

No calendário divulgado pelo governo do RS, estes níveis poderiam retornar no dia 28 de outubro.

Canela e Gramado somam 13 escolas estaduais.

Em Canela, nem todas possuem ensino médio, caso das escolas Luíza Corrêa, Carlos Wortmann e Pedro Oscar Selbach.

Assim, as escolas João Corrêa, Adolfo Seibt, Danton Corrêa e Neusa Mari Pacheco – Ciep, devem ter alunos do ensino médio em sala de aula a partir do dia 28.

Em contato com as escolas, não houve a confirmação de quais protocolos serão aplicados e apenas foi pedido à reportagem que falasse com a 4ª CRE.

Para Canela, vale lembrar que ainda não há previsão para o retorno das escolas estaduais.

Foto: Arquivo Folha