Festuris Gramado confirma feira presencial como foco na segurança e reuniões agendadas

Após um longo período de tratativas junto ao Governo do RS e entidades representativas do setor, o Festuris Gramado está confirmado e autorizado para acontecer de 5 a 8 de novembro. A feira de negócios turísticos será a primeira da América Latina a ser realizada no formato presencial desde o início da pandemia. O evento contará com uma série de protocolos e terá a segurança sanitária como um de seus motes.

A organização do Festuris apresentou argumentos convincentes e parcerias consolidadas para ser autorizado a realizar a edição presencial. Entre elas a parceria com a Marcopolo Next através da plataforma safe check-in para o credenciamento online de todos os participantes do evento, sem a necessidade de contato físico. Um sistema moderno que possui leitor de temperatura, verificação de uso de máscara, validador de acesso e álcool gel para evitar contaminações por Covid-19 e bactérias.

Além disso, a Imunizadora Hoffmann fará a sanitização das dependências do evento também para evitar possíveis contaminações. E para chancelar os protocolos e as boas práticas de biossegurança, está em andamento o processo de certificação de feira “Covid Free” junto ao Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde (IBES). O Festuris busca ser modelo para as feiras que virão no primeiro semestre de 2021.

“Em nenhum momento desistimos de realizar o evento, pelo contrário, sempre trabalhamos e confiamos que seríamos o palco para a retomada segura da indústria do turismo, que tanto precisa de nós para acelerar a sua recuperação. Pela nossa data seremos os primeiros, mas logo na sequência temos duas grandes feiras na região, como a Zero Grau e a Mercopar, que assim como o Festuris são eventos fundamentais para os seus setores”, destacou a CEO do Festuris, Marta Rossi.

O retorno da realização de feiras e eventos presenciais também impacta positivamente em toda a cadeia turística e na economia, provocando um incremento de geração de emprego e renda.

Máximo de 1.700 pessoas simultâneas e foco no agendamento de reuniões

Para garantir um ambiente seguro a todos os participantes e expositores, o Festuris vai cobrar uma série de medidas com base no Decreto Estadual nº 55.513, publicado no dia 28 de setembro de 2020. Visando diluir o fluxo de pessoas, o horário de funcionamento da feira foi ampliado e o layout dos estandes reformulado, com ruas e avenidas mais amplas. Também haverá a devida sinalização e acompanhamento de fiscalização através de profissionais contratados.

Entre as medidas de segurança que serão adotadas está o número máximo de 1.700 pessoas simultâneas no evento, incluindo participantes, expositores e staff. Elas estarão distribuídas em uma área de 25 mil m², que no ano passado recebeu 11 mil visitantes profissionais. Neste ano a organização trabalha com o máximo de 4 mil inscritos, que estarão participando do evento através de rodízios.

Para evitar a aglomeração de pessoas, o Festuris apostará no sistema de agendamento de reuniões através do App Festuris, com o intuito de evitar aglomerações nos estandes e aumentar a produtividade na feira. As reuniões agendadas já eram realizadas em alguns segmentos específicos, mas neste ano serão estendidas a todo o público.

Conheça as principais medidas que integram os protocolos:

Credenciamento online com controle de acesso e fluxo de pessoas através da plataforma “Safe Check-in” em parceria com a empresa Marcopolo Next.

Sala Médica para suporte e isolamento de pessoas que excederem a temperatura ou apresentarem sintomas;

Novo layout do evento para evitar aglomerações, com corredores mais largos, distanciamento entre estandes e duas secretarias;

Máximo de 1.700 (mil e setecentas) pessoas simultâneas entre participantes, expositores e staff;

Distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre pessoas em todas as dependências dos pavilhões do Serra Park;

Capacidade de 1 (um) expositor a cada 8m² em estandes, salas, corredores e outros ambientes com circulação em pé;

Orientação para evitar a distribuição de todo e qualquer material impresso (folders, revistas, catálogos, jornais, etc.) e brindes (sacolas, canetas, chapéus, etc.), optando por materiais digitais;

Reuniões somente através do sistema de agendamento no App Festuris, com o intuito de evitar aglomerações nos estandes e aumentar a produtividade na feira;

Proibida a distribuição de qualquer alimento e/ou bebida nos estandes, corredores e outras dependências da feira que não seja no ambiente da praça de alimentação, sendo necessário respeitar os devidos cuidados de permanecer sem máscara somente na mesa durante o consumo.

Inscrições abertas para agentes de viagens

Agentes de viagens tem inscrição gratuita no Festuris. A participação de público geral também pode ser garantida através do site do evento. Mais informações em www.festurisgramado.com.