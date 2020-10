Mostra de Iniciação Científica da Faccat segue até sexta-feira via Google Meet

Continua depois da publicidade

“A pesquisa é essencial para todas as áreas. Ela não pode ser algo individual ou particular. Deve ser solidária e transformar o mundo para uma vida melhor para as pessoas”, salienta o diretor-geral da Faccat, Delmar Backes, durante a abertura oficial da XVIII Mostra de Iniciação Científica e o X Salão de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação, que ocorreu na noite de segunda-feira, dia 5. O evento segue até o dia 9, com a apresentação de mais de 130 trabalhos inscritos de diversas cidades da região e instituições de ensino superior da região. Devido à nova realidade por causa do Coronavírus, os relatos estão sendo feitos via Google Meet. Os links de acesso às salas variam de acordo com a temática. A realização é da Vice-Direção de Pós-Graduação e Pesquisa da Faculdades Integradas de Taquara (Faccat).

Trocas de ideias

Na avaliação do diretor-geral, Delmar Backes, o evento científico já se tornou tradição na Faccat e nestes últimos meses, com a pandemia, muitas pessoas começaram a dar importância para as pesquisas, principalmente na área da saúde. ” A Mostra tem o objetivo de incentivar e dar importância à pesquisa científica. Todos nós somos capazes de fazer. Espero que durante a Mostra Científica possa haver trocas de ideias frutíferas”, salienta Backes.

Nicolau

Roberto Morais

Delmar

Pesquisas responsáveis

Já na opinião do presidente da Fundação Educacional Encosta Inferior do Nordeste (FEEIN), Nicolau Rodrigues da Silveira, a pesquisa está sendo, mais do que nunca, muito importante. Ele frisa que nunca foi tão grande os desafios no campo das pesquisas. “As pesquisas, além de trazer novas inovações, novas informações, cria na mente dos pesquisadores aquele espírito desbravador capaz de diante de qualquer desafio, construir soluções, saídas inteligentes baseadas em pesquisas responsáveis”, ressalta.

Versões On-line

O vice-diretor de Pesquisa e Pós-Graduação da Faccat, Roberto Tadeu Ramos Morais, também destaca que a XVIII Mostra de Iniciação Científica e o X Salão de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação são grandes oportunidades para a troca de conhecimento. ” É preciso aprimorar cada vez mais a Iniciação Científica”, comenta, salientando ainda que para a edição de 2020 foi preciso se reinventar, adaptando os eventos para o modelo on-line.

Fotos: Reprodução/Faccat