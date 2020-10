33º Sonho de Natal de Canela reinventa suas atrações

Continua depois da publicidade

Evento terá como foco principal a atenção às normas de segurança em saúde

Sonhos natalinos não podem ser adiados, mas a segurança é fundamental. Partindo desse princípio, o maior evento de Canela está confirmado, o 33º Sonho de Natal irá ocorrer de 22 de outubro de 2020 a 10 de janeiro de 2021. Para que a sua realização seja possível, um trabalho intenso vem sendo realizado pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura para detalhar cada uma das atrações com foco em uma prioridade: a segurança em saúde, atendendo as normativas estabelecidas pelos órgãos competentes, no que diz respeito ao combate à Covid-19.

“A programação totalmente on-line da Temporada de Inverno foi um sucesso. Então sabemos que este modelo funciona e que as pessoas estão cada vez mais conectadas quando percebem um trabalho feito com qualidade. É por isso que estamos empenhados para que a programação do Sonho de Natal desse ano seja uma mescla de atrações virtuais com as de contemplação. O alerta para o cuidado com a saúde estará presente em cada uma das atrações que irão proporcionar momentos de muita emoção e alegria, reforçando os valores do Natal”, destaca o secretário de Turismo e Cultura de Canela, Ângelo Sanches.

PROGRAMAÇÃO

Conforme o diretor artístico do evento, Elias da Rosa, a programação está sendo elaborada com critério, justamente por necessitar de um planejamento ainda maior do que nos anos anteriores, procurando tomar todos os cuidados necessários para que as atrações possam ser contempladas, e que tanto o elenco, quanto o público, estejam seguros. O grande destaque desta edição será a valorização ainda maior dos talentos locais. “Representantes de diversas expressões culturais de Canela estarão presentes na programação artística do Sonho de Natal. Estamos formatando com cada um a melhor maneira de apresentação, seguindo as normas sanitárias que possam proporcionar um espetáculo bonito e seguro”, explica o diretor.

ÁRVORES DO SONHO

O projeto Árvores do Sonho abre a programação do 33º Sonho de Natal e busca envolver, de forma efetiva, a comunidade na criação do evento, que neste ano terá como tema “A Fábrica de Sonhos”. As empresas que se inscreverem com interesse em participar receberão, gratuitamente, árvores natalinas de 1,80m para que possam fazer a sua decoração. As árvores serão instaladas ao longo da Avenida Júlio de Castilhos no dia 22 de outubro, marcando o início da 33ª edição do Sonho de Natal. Por medida de segurança, os participantes serão orientados a decorarem sua árvore em horários distintos, para evitar que haja aglomeração de pessoas no local.

SERVIÇO

O quê: Árvores do Sonho

Quando: 22 de outubro, quinta-feira, a partir das 15h

Onde: Avenida Júlio de Castilhos

FÁBRICA DE SONHOS

A Fábrica de Sonhos irá produzir muito além de brinquedos. Em um momento em que a humanidade se depara com novas formas de comportamento social, é preciso instigar a todos que façam parte da engrenagem que dá movimento a vida. Sentimentos como a força que tem os princípios básicos de amor, compreensão, respeito, fé e o cuidado com o próximo, serão abordados na busca pelo equilíbrio. O espetáculo será diário, gratuito e o público poderá conferir a descida do Papai Noel (executada por um grupo de alpinistas) do alto da torre de 65 metros de altura da catedral.

SERVIÇO

O quê: Fábrica de Sonhos

Quando: 30 de outubro de 2020 a 10 de janeiro de 2021, diariamente, às 20h30 e às 21h30

Onde: Catedral de Pedra

LOUVORES DO SONHO

Nos dias 6, 7 e 8 de novembro, artistas de todas as manifestações cristãs de Canela irão oferecer três noites de música com referência ao nascimento de Cristo, proporcionando momentos de reflexão, união e amor, renovando a fé de todos após um ano tão difícil. As apresentações ocorrerão no palco montado no Parque do Caracol. O espetáculo será totalmente on-line, com transmissão pelos canais digitais do Sonho de Natal e da Secretaria de Turismo e Cultura de Canela.

SERVIÇO:

O quê: Louvores do Sonho

Quando: 6, 7 e 8 de novembro, sexta, sábado e domingo, a partir das 20h

Onde: pelos canais digitais do Sonho de Natal e da Secretaria Municipal de Turismo de Canela

SÁBADO MUSICAL NO CARACOL

Música para entreter e animar os finais de semana na Serra. Essa é a proposta do Sábado Musical no Caracol. Todos os sábados, uma atração local irá se apresentar no deck do Parque do Caracol, respeitando o distanciamento necessário para a segurança dos músicos e do público, já que o jardim estará devidamente demarcado. Diversos gêneros musicais subirão ao palco, tornando a temporada natalina de Canela ainda mais alegre e descontraída, tendo como cenário um dos lugares de natureza mais bela da Serra.

SERVIÇO

O quê: Sábado Musical no Caracol

Quando: a partir de 7 de novembro de 2020 até o dia 9 de janeiro de 2021, das 14h às 16h

Onde: Parque do Caracol

ACORDES DO SONHO

Três noites especiais com muita música natalina em diversas versões. Essa é a proposta do Acordes do Sonho Live, que vai desafiar músicos para que apresentem clássicos natalinos dentro de variados estilos musicais, como MPB, tradicionalista, rock, sertanejo e muito mais. A atração, em formato totalmente on-line, será transmitida ao vivo do Parque do Caracol pelos canais digitais do Sonho de Natal e da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

SERVIÇO:

O quê: Acordes do Sonho

Quando: 20, 21, e 22 de novembro, sexta, sábado e domingo, a partir das 20h

Onde: pelos canais digitais do Sonho de Natal e da Secretaria Municipal de Turismo de Canela

PARADA DE NATAL

O Papai Noel desce a Catedral de Pedras e embarca em um trem no qual irá desfilar, trazendo a alegria e a diversão dos atrativos turísticos da cidade, lembrando que é época de celebrar a vida, a união, o amor e a família. O trem, seguido por carros decorados, irá percorrer as ruas Oswaldo Aranha, Felisberto Soares, Dona Carlinda, Coronel Diniz, Visconde de Mauá e Praça da Matriz. Serão dez empresas que participarão do desfile apresentando seus carros decorados: American OldTruck, Big Land, Bondinhos Aéreos, Bustour, Mundo a Vapor, Museu do Automóvel, Museu Egípcio, Parque Terra Mágica Florybal, Rumo 4×4 e Vinícola Jolimont. A Parada de Natal ocorrerá de quintas a domingos e terá um total de 42 apresentações.

SERVIÇO

O quê: Parada de Natal

Quando: de 30 de outubro de 2020 a 08 de janeiro de 2021, de quintas a domingos, às 19h30

Onde: ruas centrais de Canela

CASA DO PAPAI NOEL

Inserida em meio a uma decoração natalina, a Casa do Papai Noel encanta crianças e adultos e já é uma tradição do Sonho de Natal. Neste ano, ela será instalada no Multipalco da Praça João Corrêa, para que o espaço aberto e arejado possa receber o Papai Noel. Um trenzinho será colocado para que as crianças possam fazer a sua foto com o Bom Velhinho, mantendo a distância recomendada para a proteção de ambos. Além disso, o Papai Noel estará protegido por uma base de acrílico, reforçando o distanciamento necessário para preservar a saúde de todos.

SERVIÇO

O quê: Casa do Papai Noel

Quando: a partir do dia 21 de novembro, das 14h, às 19h, diariamente

Onde: Multipalco da Praça João Corrêa – Centro – Canela

QUEM FAZ O 33º SONHO DE NATAL

O 33° Sonho de Natal é uma realização da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania, com apresentação da Lei de Incentivo a Cultura e Parque Estadual do Caracol. Colaboração: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo do Rio Grande do Sul, Bondinhos Aéreos, Casa Guarnieri, Grande Hotel Canela, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, Polícia Civil, Câmara Municipal de Vereadores de Canela, Golden Propriedades de Lazer, Parque Terra Mágica Florybal, Mundo a Vapor, Skyglass Canela, REK Parking, Sicredi, Troca Transportes, Tempo Som e Luz, Paróquia Nossa Senhora de Lourdes e Vibe Locações.

SAFETRAVELS – TURISMO SEGURO

Canela conquistou a certificação Safe Travels (viagens seguras), pois segue o protocolo criado pela World Travel&TourismCouncil (WTTC).

Seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), o protocolo do Safe Travels foi elaborado com a colaboração de diversas entidades ligadas ao setor turístico. O selo conta com o apoio da Organização Mundial do Turismo (OMT) e de mais de 200 CEO’s de grandes empresas do turismo em todo o mundo. Negócios como hotéis, restaurantes, companhias aéreas, operadores de tours, lojas, transportes e aeroportos poderão usar o selo uma vez que comprovem o cumprimento dos protocolos de saúde e higiene estabelecidos pela WTTC.

Foto:Rafael Cavalli/SerraPress