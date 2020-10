Gramado – Aberto edital de processo seletivo simplificado para contratação temporária e cadastro reserva de orientador de trânsito

Continua depois da publicidade

Um edital de processo seletivo simplificado para contratação temporária de 12 orientadores de trânsito, além de cadastro reserva, foi aberto nesta quarta-feira (07). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a partir desta quinta-feira, dia 08, e seguem até dia 15 de outubro. Elas serão recebidas exclusivamente no Protocolo Geral da Prefeitura de Gramado (Avenida das Hortênsias, nº 2029, bairro Centro).

O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio da Comissão de Seleção e Avaliação, designada pelo Prefeito através da Portaria nº 3802/2020, e consistirá em análise de Relação de Infrações, emitida pelos Departamentos Estaduais de Trânsito – Detran e pela Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana de Gramado, conforme especificado no item 6 do edital. Entre os pré-requisitos estão: ter o Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação na categoria A/B. Os demais critérios estão dispostos no Anexo III.

Os contratos oriundos deste Processo Seletivo Simplificado terão como validade a data de 31 de dezembro de 2020.

Para ver o edital completo, acesse: https://www.gramado.rs.gov.br/storage/attachments/ChQjVdYpzqlBL6fp1cDlYmlJPcWcyXzrXFRQ4Seb.pdf

Documentação necessária para inscrição:

a) Ficha de inscrição, disponibilizada na Área de Administração de Pessoal da Secretaria da Administração do Município, bem como no Anexo II do presente Edital, devidamente preenchida e assinada;

b) Cópia de documento de identidade oficial com foto, quais sejam: carteira ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal, valem como documento de identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC, etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei Federal nº 9.503/97, artigo 159);

c) Prova de quitação das obrigações militares, para candidatos do sexo masculino;

d) Certidão de Quitação Eleitoral, obtida através do site www.tse.jus.br, ou Comprovantes de Votação, referentes às últimas eleições. Não serão aceitas Justificativas Eleitorais;

e) Cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental;

f) Certidão Judicial Criminal Negativa de 1º Grau; Certidão Judicial de Distribuição Criminal de 2º Grau e Alvará de Folha Corrida, documentos obtidos pelo site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul ou diretamente no Fórum de alguma Comarca, através dos quais comprovaram a existência ou não de condenação por crime de trânsito;

g) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação, definitiva, nas categorias A e B, que deve estar válida até, pelo menos, 31 de dezembro de 2020;

h) Relação de Infrações da Carteira Nacional de Habilitação, compreendendo os últimos 60 meses a contar da data de publicação do presente edital, obtida em qualquer Centro de Formação de Condutores – CFC ou na Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana de Gramado, contendo carimbo e assinatura de funcionário/servidor do mesmo.