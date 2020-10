Gramado – Fedoca recebe comitiva de Caxias do Sul para falar sobre o aeroporto regional da Serra

Continua depois da publicidade

O Prefeito de Gramado, Fedoca Bertolucci, recebeu na manhã desta terça-feira (06), uma comitiva de Caxias do Sul, para falar sobre o aeroporto regional da Serra Gaúcha. Na ocasião estiveram presentes o Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Anderson Boeira; o Prefeito de Caxias do Sul, Flávio Cassina; o Secretário de Planejamento de Caxias, Adivandro Rech; o secretário de Gestão e Finanças, Paulo Dahmer; o Presidente do Mobi Caxias, Carlos Zignani; o Diretor Executivo do Mobi Caxias, Rogério Rodrigues; e o Diretor-Executivo da Agência Visão da Região das Hortênsias, Jorge Mezzomo.

A comitiva da Prefeitura e da Mobi realizaram o percurso Caxias – Vila Oliva – Ponte do Raposo – Gramado, para identificar os traçados possíveis e verificar as oportunidades na construção dos estudos e fixação do percurso. Os profissionais também realizaram um mapeamento fotográfico e topografia do roteiro, assim como análise de viabilidade e possíveis melhorias que serão necessárias.

Já no encontro entre Prefeituras, realizado no auditório do prédio municipal, os secretários de Caxias do Sul trouxeram as atualizações e novidades referentes às reuniões com a Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, para a efetivação do processo licitatório do projeto Aeroporto Regional da Serra. Também trouxeram posicionamentos e possibilidades para tratar sobre o próximo passo: a construção conjunta das estradas e demais soluções viárias que sejam necessárias. De acordo com o secretário de Planejamento de Caxias do Sul, seria necessária a elaboração de projeto de uma nova estrada para o local, assim como adequar a já existente.

O Prefeito Fedoca Bertolucci afirma que este é um passo importante, pois Gramado estava distanciado do assunto. “Quero deixar explícito que somos parceiros para a construção deste aeroporto, que será um grande potencial turístico para toda a região. Precisamos apenas saber como agir e quais passos devemos dar, dentro das condições, é claro, que o município possui atualmente”, comenta. Referiu, ainda, ser o município também parceiro em relação ao aeroporto de Canela, já que não se vê incompatibilidade entre ambas as pretensões.

Foto: Carlos Borges