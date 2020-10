Gramado suspende atividades da Academia de Saúde

Continua depois da publicidade

A partir desta quinta-feira (08), estão suspensas as atividades da Academia de Saúde de Gramado. A medida é temporária, pelo prazo de 30 dias, em função da atual situação epidemiológica no que se refere à ocorrência de infecção por Coronavírus. Nas últimas semanas tem sido registrado um aumento significativo no número de casos positivos para Covid-19.

A Academia de Saúde funciona junto ao Ginásio Perinão e atende pessoas com indicação médica para a realização de exercícios. Considerando que 85% dos participantes integram o grupo de risco para Covid-19, a Vigilância Sanitária determinou a suspensão das atividades pelo prazo de 30 dias, período necessário para uma reavaliação da situação sanitária no município.–