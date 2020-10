Leilão Online – Ajudar faz bem para a saúde visa arrecadar fundos para o HCC

Continua depois da publicidade

Ajudar faz bem para a saúde!Este é o tema do Leilão Virtual que irá ocorrer em 21 de outubro às 19h, com o objetivo de arrecadação de verba para um novo foco do bloco cirúrgico do hospital de Caridade de Canela

Um projeto que vem sendo trabalhado há algum tempo com artistas locais, idealizado por várias mãos entre elas Débora Zanatta, da Angiolina, Duda Couto da agência Yoda e Laci Stopassola está sendo lançado e promete ser um ato de amor, solidariedade e arte, em prol do Hospital de Canela.

Trinta e cinco porquinhos de cerâmica, em formato de cofre, foram pintados em diversas técnicas pelas alunas da Angiolina e Atelier Laci Stopassola, que contou com uma adesão de quase 100% das alunas de ambos locais em virtude do propósito desta campanha. As participantes investiram nas peças cruas e nas aulas e juntamente com seus talentos e doaram seus porquinhos para esta belíssima ação que acontece em 21 de outubro, a partir das 19h, com transmissão ao vivo pelo facebook.

Esta iniciativa busca arrecadar R$30.000,00 (trinta mil reais), para a compra de um novo foco para o bloco cirúrgico do hospital. Este é um ano bastante atípico, mas também um ano onde as pessoas estão mais engajadas em ajudar o próximo. E obviamente que além das necessidades do HCC diante do Covid 19, esta é uma demanda emergente e apresentada pela ABASC, que constantemente ajuda a entidade.

O leilão será online e ocorrerá no Magnólia em Canela, parceiro deste evento. Na ocasião, além da venda dos porquinhos, a orquestra Sonarte fará um show à parte, deixando esta noite ainda mais especial. O lance inicial para cada porquinho de R$ 250.00.

Juntos nesta iniciativa estão: ABASC, Agência YODA, Angiolina, Laci Stopassola, Leiloeiro Ademir Miguel Corrêa, Lucas Dias e Clube FM, Magnólia e Relações Públicas Samanta Vasques.

Foto: Divulgação