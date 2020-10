UCS não terá reajuste de mensalidades em 2021

Continua depois da publicidade

A UCS anunciou que os cursos de graduação e de pós-graduação não sofrerão reajuste nas mensalidades em 2021. A decisão foi tomada pelo Conselho Diretor da Fundação Universidade de Caxias do Sul (FUCS) e diz respeito também ao Cetec – Escola de Ensino Médio e Técnico.

O Conselho considerou o cenário social e de instabilidade econômica causado pela pandemia de covid-19. Com a decisão, a Fundação fortalece seu compromisso com a comunidade acadêmica e regional, de modo a colaborar para a redução dos impactos orçamentários das famílias dos estudantes, estimulando a continuidade dos estudos no próximo ano.

Mestrados e doutorados

Estudantes seniores agora terão um benefício para as opções de mestrado e doutorado da UCS. Assim, pessoas com 55 anos ou mais que iniciarem uma dessas etapas de pós-graduação terão desconto de 25%.

Esse é o chamado Desconto-Sênior, não cumulativo com outros tipos de benefícios, que pode ser solicitado por meio de requerimento de protocolo nas centrais de Atendimento da Universidade. Informe-se mais em ucs.br.