Bombeiros de Canela fazem ação alusiva ao Dia das Crianças

Para marcar a passagem do Dia das Crianças, a equipe do Corpo de Bombeiros de Canela está realizando uma ação no Parque do Lago.

Ao som de músicas executadas ao saxofone, os membros da corporação estão distribuindo doces e máscaras, além de prestar orientações sobre medidas de higienização para prevenção à Covid-19.

Estão sendo atendidas as pessoas que passam pelo passeio público ou estão no parque. O local da ação foi o Parque do Lago, por se tratar de local com ao ar livre e com amplo espaço.

A ação não foi divulgada com antecedência para evitar aglomerações.

Imagens: Filipe Rocha