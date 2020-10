Canela registra 18 novos casos e a recuperação de 20 pacientes

Continua depois da publicidade

Em boletim divulgado no final da tarde desta sexta-feira (09), Canela divulgou que 18 testes resultaram positivo, somando 908 casos confirmados desde o início da pandemia.

Além dos novos casos, foi registrado no boletim a recuperação de 20 pacientes. Com isso, o município passa a ter 80 casos ativos.

Outro dado divulgado foi o número de exames realizados na cidade. Foram 3.027 testes pela rede pública e outros 1.618 feitos pela rede privada, o que totaliza 4.645 exames.

HOSPITALIZADOS

Atualmente, 13 pacientes de Canela estão hospitalizados, sendo que oito tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus e cinco aguardam o resultado do exame.

Dos pacientes internados no Hospital de Caridade de Canela: três pacientes estão na UTI, um positivo e dois suspeitos; quatro no suporte intermediário, três positivos e um suspeito e mais dois pacientes suspeito na enfermaria.