Municípios da Serra terão programação online na Semana da Alimentação

Neste ano, em decorrência da pandemia, a Semana da Alimentação (12 a 18/10) terá eventos online. Na região da Serra, Serafina Corrêa, Carlos Barbosa, Gramado, Canela e São Marcos são alguns dos municípios onde a Emater/RS-Ascar, vinculada à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), juntamente com parceiros locais, irá promover atividades.

A programação da Semana iniciou nesta sexta-feira (09/10), em São Marcos, com o lançamento do Projeto de Resgate Cultural da Culinária da Imigração Italiana e Polonesa no município e do Concurso de Gastronomia com os Grupos de Mulheres para 2021. Haverá, ainda, no dia 16, às 15h, a inauguração e entrega do certificado de Inclusão no Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf) à agroindústria Fênix, de aipim descascado, de Ivanir Michelon, na Linha Edith.

Em Serafina Corrêa, no dia 14, às 13h30, haverá palestra com o professor Geraldo Farina e lançamento do livro “Resgate Cultural Alimentar do Município de Serafina Corrêa”, que vai reunir todas as receitas participantes do 11º Concurso de Culinária com os Clubes de Mães de Terceira Idade, ocorrido em 2019. Os interessados podem se inscrever pelo link: http://abre.ai/ematerserafina. A programação poderá ser assistida no link: https://youtu.be/1eaJWRaK4PQ.

Em Carlos Barbosa, no dia 21 será realizada edição virtual do 4º Dia de Campo, com o tema Alimentação e Saúde. Neste dia, a Emater/RS-Ascar irá disponibilizar ao público vídeos sobre preparo de pomada cicatrizante com plantas medicinais e identificação e cuidados com plantas tóxicas presentes nas residências.

Em Gramado e Canela também serão enviados vídeos aos diversos grupos assistidos. O tema principal são pratos saudáveis, focando também a segurança alimentar e nutricional em tempos de pandemia. Os vídeos ensinarão a fazer pão de farinha de aveia e requeijão caseiro, e uma torta de pão de fôrma, aproveitando esses dois ingredientes, além de frango e legumes, e, ainda, uma omelete de ora-pro-nóbis. São pratos rápidos, com segurança, diversidade e ingredientes fáceis, que as pessoas podem ter em casa. Em Gramado, a Emater/RS-Ascar também apoia o Festival de Cultura e Gastronomia, que acontece até o dia 12, propiciando que agricultores do município forneçam alimentos para a elaboração dos pratos pelos restaurantes participantes.