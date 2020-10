Salles estará em Cambará para lançar concorrência de privatização de parques nacionais

Continua depois da publicidade

O edital para concessão dos parques nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral para a iniciativa privada terá a autorização assinada nesta quarta-feira (14) em Cambará do Sul, no nordeste.

O evento de assinatura vai ocorrer no Mirante do Cotovelo, dentro do parque dos Aparados da Serra, com a presença do ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles e de parlamentares, e está previsto para começar às 10h.

O novo modelo é o primeiro aberto para concorrência da iniciativa privada pela atual gestão do MMA e Governo do presidente Jair Bolsonaro.