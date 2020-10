Amigos Solidários de Canela se une ao Rotary Club de Canela em ação social do Dia das Crianças

Continua depois da publicidade

No último domingo (11), o grupo Amigos Solidários de Canela se uniu ao Rotary Club de Canela, Rotaract Club de Canela e Interact Club de Canela para levar amor e carinho para 552 crianças dos Bairros Chacrão, São Lucas, Vila Irma, Vila Miná e Canelinha, além crianças do Abrigo Casa Lar.

Depois de muitos dias de incansável trabalho, cada criança recebeu um kit com cachorro quente, sanduíche, cupcake, salgadinhos, docinhos, refrigerante, pirulitos, balas, rapaduras, flocos de arroz, biscoitos, além de um brinquedo. Um dos voluntários disse emocionado: “A ajuda de muitas pessoas foi primordial para que a ação acontecesse e ver a felicidade no rosto das crianças foi o melhor presente que poderíamos ter recebido neste Dia das Crianças”.













Com todos os cuidados necessários por conta do novo coronavírus, cada criança recebeu antecipadamente um ticket para retirar seus presentes, que ocorreu em uma área ao ar livre evitando assim, as aglomerações. A pandemia do novo coronavírus despertou o que há de melhor nos seres humanos, e esta é mais uma ação que tenta minimizar os impactos negativos que todos estão vivendo neste momento, onde a solidariedade falou mais alto dentro de todos os corações.

O Rotary Club de Canela e os Amigos Solidários agradecem a todos que contribuíram para que este evento acontecesse, pois sem a participação da comunidade nada disso seria possível.

As crianças que foram presenteadas com essa ação do dia das crianças retribuíram com um sorriso e o mais sincero e puro brilho nos olhos.