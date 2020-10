COE de Gramado emite Nota Oficial sobre mudança no número de óbitos por Covid-19

Continua depois da publicidade

O Centro de Operações de Emergências (COE) e o Núcleo da Vigilância Epidemiológica vêm por meio desta nota informar a comunidade a alteração no número de óbitos por Covid-19 entre residentes. Deste modo, o Boletim Municipal passa a registrar, ao invés de 26, um total de 27 óbitos. A mudança nos registros deu-se a partir do Parecer da Comissão do Estado, que analisou dados de um paciente que testou positivo no início de setembro e acabou evoluindo para óbito 29 dias depois. O paciente tinha 90 anos, histórico de comorbidades e foi hospitalizado durante o período.

Assinam a nota:

Sérgio Spannenberger – Diretor da vigilância em Saúde

Andréia Burille, Ellen Pedroso e Marcia Cecilia Picollotto – Enfermeiras da Vigilância Epidemiológica