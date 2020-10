‘Domingo na Estação’ reúne artesãos, artistas visuais, brechó e raridades em Canela

Continua depois da publicidade

A atividade inicia dia 25 e vai acontecer a cada 15 dias na Estação Campos de Canella.

O período mais quente e vibrante do ano se aproxima e nada combina melhor com sol e calor do que passeios na rua. Além disso, dados indicam que depois de tantos meses de confinamento ou saídas restritas, as experiências ao ar livre serão mais valorizadas porque são mais seguras e ideais para vivenciar com a família ou amigos próximos. Indo ao encontro dessas expectativas e também com a intenção de valorizar os pequenos empreendedores locais, a Estação Campos de Canella escolheu o mês de outubro para lançar o Domingo na Estação. A primeira edição acontece dia 25.

A atividade reúne artesãos, artistas visuais, brechó conceitual e raridades, são diversos expositores que apresentam os seus produtos na Rua Coberta da Estação. Todas as medidas de segurança e protocolos sanitários serão cumpridos com rigor, com distanciamento aproximado de 4 metros entre cada stand, álcool em gel disponível em abundância em diferentes pontos e uso obrigatório de máscaras.

“Faz tempo que queremos promover os empreendedores locais e valorizar os artistas que temos em Canela. Essa é a essência da Estação Campos de Canella, lugar que tem a vocação de agregar, de reunir cultura, arte, história, entretenimento e gastronomia no coração da cidade, com charme, requinte e simplicidade ao mesmo tempo. Agora foi possível e estamos muito felizes em dar o start neste projeto”, comemora Luis Fernando Bassani, Diretor Comercial da Estação Campos de Canella.

Entre os expositores, a Adora Super Bags, marca de bolsas, carteiras, porta cartões e acessórios é presença confirmada. Michelli Branco, que é designer dos produtos e responsável, além da criação, pela confecção das peças, conta que a inspiração vem dos desenhos dos anos de 1980. “Fui criada pelos Thundercats, She Ra, Caverna do Dragão, Xuxa”, brinca. Michelli manteve um atelier de costura por dez anos em Porto Alegre, mas há quatro estava afastada das máquinas, linhas e agulhas, e retomou a atividade no final de 2019 com foco nas peças coloridas que ativam poderes, como diz. “Sempre gostei muito de acessórios, até mais do que de roupas. Busco aqueles que me dão certos ‘poderes’ quando uso. Mentalizo força, coragem e garra quando estou com uma bolsa, colar, brinco ou um bracelete que eu amo. Sonhava em fazer peças super poderosas, que fossem verdadeiros amuletos, ativando esses poderes que às vezes esquecemos que temos”, conta. E continua, “estou ansiosa para expor as peças, é a primeira vez que coloco ‘minhas filhas’ na rua”.

Descontração e contemporaneidade são características também da Mademoiselle, loja especializada em produtos e acessórios em plástico PVC, que comumente se conhece por silicone. São bolsas, calçados e acessórios vibrantes e coloridos. “A loja existe há seis anos em Canela e também temos uma loja virtual que atende todo o Brasil”, comenta a proprietária Nicole Fattori, que vai apresentar os produtos no Domingo da Estação.

Os tecidos são a matéria prima da Paula Basei, à frente da Cereja Criativa. O mundo encantado das sereias, bonecas serelepes, fadas e todo o tipo de personagens que habitam o imaginário infantil como a Malévola e o Willy Wonka criam forma pelas mãos de Paula e compõem a coleção de bonecas confeccionadas por ela, que também produz peças como nécessaires, bolsas e blocos para anotações. “A expectativa é grande. É uma excelente oportunidade para mostrar o meu trabalho para canelenses e visitantes”, comemora.

Domingo na Estação

Domingo – 25 de outubro (com novas edições a cada 15 dias)

Das 10h às 17h

Estação Campo de Canella – Largo Benito Urbani, 77 – Centro de Canela/RS.

Peças que serão leiloadas em prol do Hospital de Caridade de Canela ficam expostas neste sábado (17) na Estação

Durante o próximo sábado, dia 17 de outubro, das 11h às 18h, quem passar pelo Largo Benito Urbani na Estação Campos de Canella terá a possibilidade de conhecer os porquinhos de cerâmica que serão leiloados a fim de arrecadar fundos para a compra de novo foco (equipamento de luz) para o bloco cirúrgico do Hospital de Canela. São 35 peças que foram pintadas e doadas pelas alunas do Ateliêr Angiolina e Ateliêr Laci Stopassola. Os porquinhos permanecem em exposição durante todo o dia, mas o leilão on-line acontecerá dia 21 no restaurante Magnólia, em Canela, e será transmitido por live, que também terá show com a orquestra Sonarte. O lance mínimo é de R$ 250,00.

Como participar – Leilão Online em prol do bloco cirúrgico do Hospital de Caridade de Canela

21 de outubro, 19h

Transmissão pelo Facebook – https://www.facebook.com/correa.leiloes.

Lance inicial: R$ 250,00

Pagamentos feitos via PIC PAY com parcelamento de até 12x.