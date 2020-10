Gramado suspende temporariamente as solicitações de cestas básicas

Continua depois da publicidade

A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social informa que estão suspensas, temporariamente, as solicitações de cestas básicas. A medida objetiva definir um novo fluxo e critérios para a concessão do benefício que serão avaliados pelo Conselho Municipal de Assistência Social, que se reunirá na próxima terça-feira (20).

Pedimos a compreensão da comunidade, ressaltando que a retomada das solicitações, bem como as regras para as futuras concessões, serão amplamente divulgadas.

As solicitações já feitas estão sendo avaliadas e serão entregues na medida do possível.