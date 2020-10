Jerônimo Terra Rolim acompanha citação em ação de reintegração de posse das famílias da Vila Dante

Continua depois da publicidade

Nesta quinta-feira (15), a Justiça de Canela começou a citar judicialmente as mais de 30 famílias da Vila Dante sobre o processo de retomada da área que pertencia ao falecido Sr. Dante Bertoluci.



O vereador Rolim aborda o assunto a muitos meses na Tribuna e está envolvido voluntariamente na realização da defesa dos moradores do Bairro. Rolim compareceu ao local para orientar os moradores e conversar com os oficiais de justiça.



Rolim afirmou:

“Entre os moradores, existem pessoas que estão há quase cinco anos naquele local e sofreram promessas de regularização e foram abandonadas e esquecidas pelo poder público, como advogado e representante do legislativo, estarei ao lado dessas pessoas na defesa e na condução desse processo”.



O teor da ação judicial revela que a prefeitura não se envolveu na resolução do problema habitacional do local, sendo obrigatória a medida judicial.



Os moradores terão um prazo de 15 dias para fazer sua defesa judicial.

Foto: Reprodução