Polo Unisinos – Coopec com novas parcerias e cursos EAD

O Polo da Unisinos – Coopec está com inscrições abertas para o ingresso em 16 cursos de graduação. No Polo Canela, são ofertados somente os cursos totalmente EAD. Bacharelados em Administração, Ciências Contábeis, Relações Públicas e Sistemas de Informação, Licenciatura em Pedagogia e os Tecnólogos em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Comércio Exterior, Gestão Comercial, Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão Financeira, Gestão Pública, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Pública, Logística, Marketing, Processos Gerenciais e Sistemas para Internet. Para o ingresso em qualquer um desses cursos, o candidato pode optar pela realização do vestibular online (prova de redação), utilizar a nota do ENEM ou realizar o processo como diplomado ou transferido.

O polo Canela firmou importantes parcerias a fim de beneficiar os alunos com bolsas e descontos em mensalidade, oferecendo convênio com portal Educa Mais Brasil que proporciona descontos de até 20% nos cursos EAD e também com a ACIC – Associação Comercial e Industrial de Canela e a CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas de Gramado em que todos os funcionários e estagiários das empresas sócias ou conveniadas a estas duas entidades ganham desconto de 10% nos cursos da modalidade de Educação a Distância.

Outro parceiro de destaque é o Grupo Laghetto que também vem agregando uma política de benefício aos seus quadros.

Os alunos que ingressarem ainda em outubro realizarão três disciplinas entre 12/10 e 14/12. Na graduação EAD, eles têm a liberdade de decidir a hora e o local dos seus estudos, enquanto os professores e tutores os apoiam em toda a construção do seu conhecimento. Neste sentido houve por parte da Unisinos a implementação de um novo ambiente de aprendizagem: o Canvas, utilizado pelas maiores instituições de ensino do mundo.

Para o vestibular de verão serão implementados mais seis cursos EAD, sendo quatro Licenciaturas e mais dois Tecnólogos.

Maiores informações podem ser obtidas pelo unisinos.br/graduacao/, pelos fones da Coopec: (54) 3278-1204 e (54) 3278-1514 ou diretamente pelo WhatsApp: (54) 99634-0121.

