Projeto NutriAção: UCS traz dicas de alimentação no You Tube

As medidas de distanciamento e isolamento social fazem as pessoas ficar bastante tempo em casa, e muitas delas acabam consumindo calorias em excesso, gerando consequências como o aumento de peso. Por isso, o projeto NutriAção, desenvolvido pelo curso de Nutrição da Universidade de Caxias do Sul, trabalha dicas de alimentação em uma proposta on-line, adequada a estes tempos.

O projeto envolve a UCS Hortênsias, o campus-sede e o campus da Região dos Vinhedos. Na proposta, as professoras produziram nove vídeos que estão disponibilizados em uma playlist no canal oficial da UCS no You Tube (http://bit.ly/NutriAcao-Videos-UCS). Os materiais tratam sobre processamento de alimentos, obesidade, lanches, atividade física, entre outros assuntos.

O NutriAção era desenvolvido com estudantes de ensino médio em suas próprias escolas. Porém, com as medidas contra a covid-19, a UCS disponibilizou a proposta on-line a qualquer pessoa interessada em dicas de alimentação saudável. “O fato de essas informações especializadas terem como fonte a universidade, por se tratar de algo amparado pelo conhecimento científico, faz com que as pessoas possam confiar plenamente nos conteúdos”, avalia a diretora da UCS Hortênsias, Margarete Lucca.