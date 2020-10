Casa do Sabores estreia em 30 de outubro nos jardins da Catedral

Continua depois da publicidade

O Sabores de Canela estreia em 30 de outubro sua grande novidade de 2020: a Casa do Sabores. Com o objetivo de apresentar protocolos de segurança em saúde, a Casa do Sabores vai proporcionar uma experiência gastronômica aos participantes. O espaço foi criado para a degustação dos pratos do roteiro gastronômico e vai funcionar de quinta a sábado durante todo o mês de novembro. Com climatização, a casa atende quatro pessoas e está instalada nos jardins da Catedral de Pedra de Canela.

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Canela (Acic), Ronaldo de Paula, salienta a busca pela inovação constante do evento. Em função da pandemia, o roteiro foi renovado sem perder a essência de valorizar os conceitos de sustentabilidade. “Queremos mostrar ao mundo que Canela segue os protocolos de segurança. Os nossos restaurantes estão preparados para receber os turistas e preocupados com a saúde de seus colaboradores. Canela não quer atender o visitante apenas uma vez. Queremos cativar o turista para atender sempre”, frisa Ronaldo.

SOBRE O SABORES

O 11° Sabores de Canela, que começou em 1° de setembro e vai até 1° de dezembro, conta com a participação de 20 restaurantes e sete hotéis ou pousadas. Com a proposta de incentivar a compra local, o evento incluiu produtores, mercados e fruteiras de Canela. Estão engajados no evento o Supermercado Forrageira, Mercado Galego Canela, Fruteira Dapper Haubert e o Supermercado São José.

Os estabelecimentos gastronômicos e hoteleiros foram desafiados a criar receitas com insumos produzidos na cidade. Cada participante usou da criatividade para escolher os ingredientes e a variedade impressiona. Novos sabores e aromas foram revelados em cada receita. Ao todo, mais de 50 produtos foram utilizados entre frutas, verduras, embutidos e outros. O delicioso resultado pode ser conferido em cada um dos estabelecimentos participantes. Basta pedir o prato produzido especialmente para o evento.