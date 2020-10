Decoração do 33° Sonho de Natal de Canela chega às ruas

Continua depois da publicidade

Adereços natalinos estão sendo colocados em diversos pontos do Centro da cidade

A contagem regressiva para a 33ª edição do Sonho de Natal de Canela começou. O evento inicia na próxima quinta-feira, dia 22, e para que isso seja possível, diversas frentes de trabalho estão em atividade buscando viabilizar todas as mudanças necessárias, com o objetivo de entregar para a comunidade e os visitantes um evento bonito e seguro, especialmente no que diz respeito ao combate à pandemia de Covid-19.

DECORAÇÃO

O trabalho de inserção dos elementos decorativos teve início no dia 5 e desde então é possível perceber que as ruas centrais de Canela estão recebendo diversas peças, que permanecem cobertas para que não sejam tocadas. Cerca de 20 pessoas estão trabalhando diariamente na distribuição e instalação de adereços como microlâmpadas, arabescos e peças de fibra e de metal vazado que irão compor vários cenários.

CONCEITO

A decoração estará presente nos principais pontos da área central de Canela, contemplando as ruas Osvaldo Aranha e Felisberto Soares, a Avenida Júlio de Castilhos, em frente à Catedral de Pedra, junto à Praça João Corrêa, no pórtico de entrada da cidade, rótulas e junto à araucária que está no canteiro principal, na chegada ao Centro. “Neste momento, pedimos a compreensão da comunidade e também de quem nos visita. A instalação da decoração por vezes dificulta o trânsito, mas é por uma boa causa, que é embelezar nossa cidade para um evento que é muito importante para todos, o Sonho de Natal”, observa o secretário de Turismo e Cultura de Canela, Ângelo Sanches.

SEGURANÇA

Seguindo os protocolos de segurança em saúde, a Secretaria de Turismo e Cultura de Canela vem estabelecendo diversas práticas para tornar o evento viável. Uma equipe de limpeza fará, diariamente, durante todo o período do Sonho de Natal, a higienização dos elementos decorativos buscando reforçar ainda mais os cuidados com a saúde das pessoas que se aproximarem desses locais. No decorrer da 33ª edição, também serão realizados banhos especiais em toda a decoração.

A sanitização será realizada durante a madrugada e será através da pulverização de produtos específicos capazes de eliminar bactérias. O processo já foi realizado pela Prefeitura de Canela anteriormente, em áreas como o entorno da Catedral de Pedra, o Parque do Caracol e em ruas centrais da cidade. O serviço é feito por uma empresa terceirizada, que trabalha utilizando todos os materiais de segurança necessários para o desempenho dessa função, como máscaras, luvas e roupas protetoras.

DESTINO SEGURO

“Todas as etapas – antes, durante e após – estão sendo planejadas de modo a fazer do 33º Sonho de Natal um evento de contemplação, reflexão e beleza, mas, sobretudo, de segurança para todos, desde as equipes que trabalham, até a comunidade e os visitantes. Sabemos que o desafio é grande, mas estamos nos qualificando dia após dia para que essa edição seja ainda mais linda, honrando a certificação que recebemos, como o terceiro destino turístico brasileiro a obter o selo Safe Travels (viagens seguras) da World Travel & Tourism Council (WTTC)”, destaca Ângelo Sanches. A certificação estabelece regras a serem cumpridas por empresas, cidades e países a fim de tornar as viagens mais seguras, enquanto não existir uma vacina ou tratamento eficaz para a Covid-19.

ÁRVORES DO SONHO

A programação inicia, quinta-feira, dia 22, com a atração Árvores do Sonho, que consiste na decoração, feita por empresas e instituições da comunidade, das árvores de Natal que ficarão expostas durante todo o evento, ou seja, até o dia 10 de janeiro de 2021, na Avenida Júlio de Castilhos, no Centro de Canela.