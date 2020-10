Gramado autoriza volta às aulas com cumprimento de exigências sanitárias

Continua depois da publicidade

Motivada pela pandemia de Covid-19, a Prefeitura de Gramado publica nesta sexta-feira (16), o Decreto Municipal 240/2020. Com esta norma, a administração autoriza a retomada presencial de aulas, cursos e treinamentos em todas as instituições de ensino públicas e privadas, desde o nível básico até o superior.

A determinação não se aplica, porém, aos Centros de Formação de Condutores (CFCs), que observarão regramento próprio estabelecido pelo Detran/RS. O Decreto Municipal não se emprega, ainda, a empreendimentos comerciais voltados à recreação infantil.

As atividades presenciais de ensino, de apoio pedagógico ou de cuidados a crianças e a adolescentes apenas poderão ser normalizadas mediante o estabelecimento de um Plano de Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle da Covid-19.

Além disso, as aulas presenciais apenas poderão ser continuadas caso Gramado não integre a classificação de bandeira vermelha ou preta, que caracterizam risco alto.