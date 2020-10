Bailes e eventos festivos devem ser liberados no RS

Continua depois da publicidade

Prefeitura de Porto Alegre autoriza reabertura de cinemas, CTGs e teatros

A partir de aprovação de protocolos de saúde, que já foi pré-obtida, os bailes e eventos dançantes devem ser liberados no Rio Grande do Sul até a próxima semana. As informações são do portal Leouvê

O anúncio deve ser oficializado pelo Governador Eduardo Leite, em decreto que deve ser publicado ainda nesta semana.

O protocolo foi aceito e não será necessária a realização de um evento teste antes da oficialização da retomada dos eventos festivos. Festas infantis também serão liberadas. Os protocolos foram apresentados mediante ideias de entidades ligadas à música, representantes de bandas, Associações de Bandas de Bailes do Rio Grande do Sul, representantes de casas noturnas e de espetáculos e demais representantes do setor de eventos, com apoio do Deputado Federal Ernani Polo.

Ainda no mês de setembro, o governador havia sinalizado a liberação dos eventos em questão, de forma a evitar festas clandestinas e sem nenhuma norma de prevenção.

A capacidade de público deve ser reduzida entre 30 a 50% da disponibilidade total dos estabelecimentos, além do espaçamento de 1,5m e disponibilização de camarotes e mesas para grupos reduzidos, bem como a higienização de calçados, mãos e aferição de temperatura de todos os presentes, dentre outras medidas que ainda serão avaliadas pelo Comitê do Governo Estadual.

Capital terá cinema e teatro

A prefeitura de Porto Alegre publicou, em edição extra do Diário Oficial, nesta segunda-feira (19), decreto permitindo o funcionamento dos cinemas, teatros, casas de espetáculos e de shows, circos e similares na capital gaúcha a partir do dia 16 de novembro.

Os estabelecimentos poderão funcionar com capacidade de 250 pessoas ao mesmo tempo, exclusivamente sentadas, com lotação máxima de 30% do público previsto nos planos de prevenção de incêndio. Também não é permitido o revezamento de assentos sem a devida higienização. O uso de máscara é obrigatório em todas as ocasiões, além do distanciamento de dois metros entre as pessoas.

Também foi autorizado o funcionamento dos Centros de Tradição Gaúcha (CTGs) e a realização de eventos sociais, com limite de cem pessoas simultaneamente. Eventos corporativos, por sua vez, poderão ser realizados com 250 indivíduos no mesmo local.

O texto impõe uma série de determinações a serem seguidas na reabertura para evitar a transmissão.