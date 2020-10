Canela registrou 40 novos casos, porém número de casos ativos volta a diminuir

Continua depois da publicidade

Em boletim divulgado na noite de ontem (19), Canela confirmou 40 novos casos que testaram positivo, somando 1044 casos confirmados desde o início da pandemia.

O número de pacientes recuperados foi novamente superior ao de novos casos, 46 pessoas foram liberadas. No momento, 59 pacientes tem seus casos ativos, número que voltou a diminuir.



Hospitalizados

Atualmente, 13 pacientes de Canela estão hospitalizados, sendo que nove tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus e mais quatro aguardam o resultado do exame.

Deste total nove pacientes, todos residentes, estão no Hospital de Caridade de Canela: dois positivos e dois suspeitos na UTI; três pacientes no suporte intermediário, um positivo e dois suspeitos e mais dois positivos na enfermaria.