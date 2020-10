Decoração do Natal no Jardim da Serra Gaúcha 2020 começa a ser instalada em Nova Petrópolis

Decoração do Natal no Jardim da Serra Gaúcha 2020 começa a ser...

Artigos natalinos restaurados e adquiridos pelo Município seguem a temática dos “Globos de Neve”

Os itens de decoração do Natal no Jardim da Serra Gaúcha 2020 começaram a ser instalados em Nova Petrópolis nesta terça-feira, 20 de outubro. Os materiais novos e restaurados seguem a temática dos “Globos de Neve” e irão adornar a parte central e os acessos à cidade. A comunidade e visitantes poderão apreciar a decoração completa de 5 de novembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.

“Trabalhamos desde março na produção do Natal no Jardim da Serra Gaúcha e, com a pandemia, a decoração será o ponto alto do evento em 2020. Os servidores públicos se engajaram para transformar peças do acervo em lindas decorações que, com certeza, irão encantar o público e trazer conforto para a comunidade”, destaca a secretária Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Roberta Liane da Silva.





A previsão de instalação da decoração é de 12 dias. Os primeiros itens que estão sendo instalados são os materiais restaurados pelos servidores públicos da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, com o apoio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e de Educação, Cultura e Desporto. A empresa contratada, montagem e desmontagem dos itens de decoração, Marisol Produções Ltda., é responsável pela colocação dos itens que constam no memorial descritivo do orçamento.

O Natal no Jardim da Serra Gaúcha 2020 é uma promoção da Prefeitura de Nova Petrópolis, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio. A Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs de Nova Petrópolis (AGDFA-NP) é a proponente do evento natalino, que é organizado por comissão específica, formada por representantes de órgãos públicos, entidades do Município e membros da comunidade. O evento conta com o patrocínio de Sicredi, Cooperativa Piá, Intuição e Minosso Instalações Elétricas e apoio do Centro de Pinturas e Buhs Comércio de Papéis.