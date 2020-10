Canela confirma 20 novas testagens positivas e 21 casos recuperados; HCC tem apenas 8 pacientes hospitalizados

Continua depois da publicidade

Em boletim divulgado na tarde desta quarta-feira (21), foram registradas 20 novas testagens positivas, número novamente inferior ao de pacientes recuperados, que de ontem para hoje, foram 21.

Canela tem 1085 casos confirmados, 1011 pacientes já foram recuperados, sendo apenas 51 casos ativos.

HOSPITALIZADOS

Atualmente, 13 pacientes moradores de Canela estão hospitalizados. Apenas 8 estão no Hospital de Caridade de Canela. Quatro pacientes com casos confirmados estão internados na UTI, um paciente com suspeita está internado no suporte intermediário e outros três pacientes com suspeita estão na enfermaria.

Outros 5 pacientes canelenses estão hospitalizados em outros municípios.

Dito isso, embasado em dados oficiais, o rumor alarmista de superlotação das UTIs do Hospital de Caridade de Canela, se mostrou ser uma informação falsa.

Confira o boletim atualizado na imagem em destaque.