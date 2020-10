É “fake” que hospital de Canela tem 140% de internações por Covid-19

Continua depois da publicidade

Interpretação errônea dos números circulou esta semana nas redes sociais

Nesta semana, circulou uma postagem nas redes sociais afirmando que, com base nos números do Governo do Estado, o Hospital de Canela teria excedido em 40% as internações com pacientes confirmados e suspeitos para Covid-19, ou seja, o HCC teria 140% de ocupação com estes pacientes.

Após ser cobrada por leitores a cerca desta postagem, a redação da Folha entrou em contato com o Hospital de Caridade de Canela para confirmar os números.

Segundo a casa de saúde, em Canela existem cinco leitos de UTI, cinco leitos de suporte intermediário e 10 de enfermaria. Um total de 20 leitos destinados à Covid-19.

No final da tarde desta quarta (21), os números das internações são de cinco pacientes na UTI, um no suporte intermediário e três na enfermaria, ou seja, oito de 20 leitos ocupados, o que representa 40% dos leitos reservados para Covid-19.

Se formos levar em consideração apenas a UTI, a ocupação é de 80%, quatro de cinco leitos.

Outro dado importante é que cinco pacientes de Canela estão internados em outros municípios, pois o HCC tem uma ala isolada para a Covid-19, então, não teria como ultrapassar os 100% de ocupação.

É necessário levar em conta, ainda, que pacientes que procuram atendimento particular são registrados para cidade de Canela, mas tem a liberdade de procurar atendimento em outras cidades, como Gramado, Caxias do Sul ou Porto Alegre, em alguns casos, ficando internados nestas cidades.

O interventor do Hospital, Luiz Cláudio da Silva, disse à nossa reportagem que o momento é preocupante e que “todos devemos continuar usando máscaras, tomando as medidas de higienização e evitando aglomerações, pois a pandemia não acabou e está longe de acabar, porém, há uma preocupação do HCC que os dados oficiais não sejam mal interpretados”.