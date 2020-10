Gramado tem 1.649 testagens positivas

Continua depois da publicidade

O boletim epidemiológico do Centro de Operações de Emergências (COE) de Gramado desta quarta-feira (21), confirma 18 casos novos para Covid-19. Com isso, há 1.649 testagens positivas para residentes de Gramado.

Deste total, 1.567 casos já estão recuperados e outros 46 moradores seguem em isolamento domiciliar.

Internações

O Hospital Arcanjo São Miguel tem, atualmente, sete moradores de Gramado confirmados com Covid-19: quatro na UTI e três na enfermaria. Há, ainda, sete casos suspeitos de Gramado: três na UTI e quatro na enfermaria.

Dois pacientes naturais de outros municípios também estão internados na UTI do São Miguel com confirmação de Covid-19. Há, ainda, mais três suspeitos de outra cidade no hospital: um na Uti e dois na enfermaria.