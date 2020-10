Brocker Turismo confirma Troféu Infinito para 2021

Continua depois da publicidade

A Brocker Turismo, referência em receptivo na Serra Gaúcha, anuncia que o próximo Troféu Infinito será realizado em 2021. O evento, que teve sua 14ª edição no ano passado durante os dias do Festival do Turismo de Gramado, premia as empresas do trade turístico nacional que mais comercializaram o destino Serra Gaúcha. “Neste ano o nosso Troféu Infinito está de quarentena para voltar ainda mais especial em 2021, quando teremos a oportunidade de abraçar as pessoas novamente. Afinal, o objetivo principal da premiação é fazer um agradecimento aos amigos, parceiros e clientes, com muita confraternização e muitos abraços. E já que isso não será possível durante os dias do Festival de Turismo de Gramado, retomaremos o evento no ano que vem”, explica Adriane Brocker Boeira Guimarães, CEO do Grupo Brocker.

Desde a sua primeira edição, o prêmio celebra os resultados de vendas dos últimos doze meses, mas com esta mudança o próximo Troféu Infinito acumulará as pontuações de 2020 e 2021. “Nossa prioridade é garantir o bem estar e a segurança dos convidados. Por isso, para poder receber amigos e visitantes nos dias do Festuris, criamos uma série de protocolos no estande da Brocker, redobrando cuidados com higiene e isolamento social”, acrescenta Adriane Brocker. Segundo ela, o foco durante o evento serão os novos produtos da Brocker, que envolvem interação e conexão com a natureza, apresentados para operadores, agentes e imprensa.

“Outro grande destaque ficará por conta do Bustour Illumination Show, atração especial que preparamos nesta temporada natalina, com a proposta de levar a alegria, magia e esperança do Natal ao público na Serra Gaúcha”, aponta Carlise Bianchi, Diretora Comercial e de Marketing do Grupo Brocker. O Bustour Illumination Show consiste em um passeio a bordo do ônibus panorâmico de turismo da região, todo iluminado e tematizado com elementos natalinos. Os veículos, que circulam pelas ruas enfeitadas com as luzes de Natal em Gramado e Canela, contam com decoração especial, trilhas sonoras com músicas natalinas e intervenções artísticas durante o percurso, incluindo a presença do Papai Noel. Durante o Festival de Turismo de Gramado, de 5 a 8 de novembro, autoridades, operadores e imprensa terão a oportunidade de conferir a atração em um passeio na sexta-feira (06/11).