Brigada Militar prende homem que esfaqueou e disparou um tiro contra a vítima

A vítima está hospitalizada e segue estável

Na noite de domingo (25), a Brigada Militar de Canela prendeu em flagrante o autor de tentativa de homicídio que após esfaquear a vítima ainda disparou com um revólver contra ela. Os Policiais Militares encontraram a faca ensanguentada e a arma.

Por volta das 21 horas, a Brigada Militar foi acionada, via 190, na Rua Bernardino Timóteo da Fonseca, Vila Boeira, informando que um indivíduo estava com ferimentos de faca.

Em deslocamento ao local, a BM recebeu a informação de que o autor dos disparos e facadas estava em uma GM/Meriva, cor prata e que a vítima havia fugido em direção ao Bairro Celulose.

A guarnição abordou o veículo no bairro Canelinha. O condutor relatou que seu filho havia desferido as facadas, este que estaria na casa de uma tia. Os Policiais Militares foram ao endereço e abordaram o acusado embaixo da cama. Ali também foi encontrado um revólver calibre 32. Na sequência, do lado de fora da casa foi encontrada a faca ensanguentada utilizada no crime.

Durante a sequência dos fatos, a ambulância do Samu foi ao endereço onde a vítima estaria caída na calçada, porém não foi localizada. O hospital informou logo após, que um indivíduo com ferimentos de faca, havia dado entrada para atendimento. O homem de 39 anos, estava com dois ferimentos de faca, um próximo a região do coração e outro próximo a virilha.

Conforme as partes envolvidas, o fato começou com uma discussão em um bar próximo, pois a vítima está se relacionando com a ex mulher do autor. Depois do primeiro desentendimento, eles se encontraram em via pública, onde ocorreu a agressão. O autor desferiu as facadas e depois ainda efetuou disparos de arma de fogo contra ele, mas não acertou os tiros.

A vítima permanece hospitalizada e sua situação é estável. O autor de 29 anos, com antecedentes por furto e lesões corporais, foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio de Canela.

Foto: Reprodução/1º BPAT