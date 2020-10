Canela – Final de semana marcado por bandeiraços e distribuição de materiais de campanha

Continua depois da publicidade

O MDB e os partidos que integram a coligação ‘Canela Não Vai Parar’ estão intensificando suas ações com a proximidade do pleito municipal. O último final de semana foi marcado pelos tradicionais bandeiraços do 15 que ocorrem sempre na Praça Luiz Wender, em frente ao Amarelão, sede do partido, a partir das 17 horas.

Respeitando o uso de máscaras e o distanciamento, filiados e simpatizantes levantaram suas bandeiras e interagiram com motoristas e pedestres que passavam pela Rua João Pessoa. “Olha como está nossa cidade, nossa praça, nossa igreja. Precisamos dar mais quatro anos para o Constantino trabalhar. Vamos nos unir povo, pois Canela e nós precisamos dele”, afirmou Maria de Lourdes, a Lurdona.

SANTINHOS, COLAS ELEITORAIS E ADESIVOS

O presidente do MDB de Canela, Vilmar da Silva Santos, o candidato a prefeito da coligação ‘Canela Não Vai Parar’, Constantino Orsolin e o secretário do partido, Luiz Fernando Souza, coordenaram na manhã de sábado (24), no Amarelão, a distribuição de mais materiais de campanha para os candidatos a vereador e vereadora.

Foi entregue mais uma remessa de santinhos, colas eleitorais e adesivos, materiais estes repassados pelo MDB Estadual. “Estamos oferecendo todo suporte necessário para que os nossos candidatos sigam focados nas suas respectivas campanhas”, destaca o presidente Vilmar Santos.

No encontro candidatos e candidatas trocaram ideias sobre o andamento da campanha e ouviram algumas orientações da Executiva do partido. “Agora vamos pra rua buscar votos, pois nada substitui o olho no olho com os eleitores, sempre respeitando o distanciamento, o uso de máscara e álcool gel”, frisou Constantino Orsolin.

Foto: Divulgação