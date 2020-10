RS fica com uma bandeira vermelha na 25ª rodada do Distanciamento Controlado

Das três regiões classificadas preliminarmente com risco epidemiológico alto, apenas uma ficou com bandeira vermelha na 25ª semana do modelo de Distanciamento Controlado. Trata-se da região de Cruz Alta, que apresentou piora em alguns indicadores na semana passada, entre eles a elevação no número de hospitalizações para Covid-19 e de pacientes em leitos de UTI. A região não encaminhou recurso ao governo do Estado.

A divulgação foi feita após avaliação pelo Gabinete de Crise na tarde desta segunda-feira (26/10), que aceitou os pedidos de reconsideração apresentados pelas regiões de Ijuí e Santo Ângelo, que permanecem, portanto, em bandeira laranja, junto com as outras 18 regiões previamente classificadas com risco médio.

A vigência das bandeiras da 25ª rodada começa à 0h desta terça-feira (27/10) e se encerra às 23h59 de segunda-feira (2/11).

Dessa forma, o mapa do RS volta a ter bandeira vermelha depois de duas semanas consecutivas e nenhuma amarela – que havia também duas rodadas atrás. As bandeiras amarelas (risco epidemiológico baixo) nas regiões de Bagé, Cachoeira do Sul e Palmeira das Missões deram lugar, novamente, a bandeiras laranjas (risco médio).