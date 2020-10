Bombeiros realizaram atendimentos nesta segunda-feira

Continua depois da publicidade

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul – CBMRS – com sede no 1° Pel. Gramado, 2º Pel. Canela e 3° Pel. São Marcos, realizou nesta segunda-feira (26/09), os seguintes atendimentos:

Canela:

Às 17:23. Rua Egon Arnold. São Lucas. Incêndio. Trote.

Às 00:20. Avenida João Pessoa. Centro. Queda de motocicleta. Paciente atendido e conduzido ao Hospital de Caridade de Canela Consciente e Orientado.

Gramado:

Às 17:33. Rua Ernesto Volk, Bairro Centro. Acionados para atender uma colisão carro e moto. No local, o condutor estava com algumas escoriações, sendo imobilizado e conduzido ao hospital de Gramado.

Às 06:51. Rua Antônio Benetti Sobrinho, Bairro Mato Queimado. Remoção de uma árvore que estava caída sobre a rua, obstruindo a pista.

São Marcos:

Às 06:53. Avenida Venâncio Aires, centro, captura animal solto na via pública, realizada tentativas de captura sem sucesso, conduzido até acesso com entrada a um gramado e neste local o proprietário autorizou a permanência do referido animal até a localização do proprietário do cavalo.

