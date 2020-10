Bustour Illumination Show abre temporada de Natal na Serra Gaúcha

Continua depois da publicidade

O Bustour Illumination Show, atração da Brocker Turismo em Gramado e Canela, teve sua grande noite de estreia na última quinta-feira, dia 22/10. O primeiro passeio abriu a temporada de Natal na região, com os passageiros a bordo do ônibus panorâmico de turismo da região, o Bustour. Todo iluminado e tematizado com elementos natalinos, o primeiro Bustour Illumination Show veio com a proposta de levar a alegria, magia e esperança do Natal ao público. Os veículos circularam pelas ruas enfeitadas com as luzes de Natal em Gramado e Canela, com decoração especial, músicas natalinas e intervenções artísticas durante o percurso, incluindo a presença do Papai Noel.

“Este foi o primeiro de diversos passeios que teremos no Bustour Illumination Show, uma experiência inédita, com proposta inusitada, segura e totalmente inovadora”, revela Adriane Brocker Boeira Guimarães, CEO do Grupo Brocker.

O percurso, que começa com as boas vindas do Papei Noel aos passageiros, traz a magia das luzes de natal nas cidades de Gramado e Canela, que o turista pode apreciar durante o passeio. Os espetáculos acontecem dentro do ônibus, e também fora em locais especiais que serão o palco das apresentações para os artistas, finalizando com show de sons, luzes e projeções na Catedral de Pedra de Canela.

Os passeios do Bustour Illumination Show, com aproximadamente 3 horas de duração, serão realizados até o dia 30/01/21, todas as segundas, terças, quintas, sextas, sábados e domingos. As saídas serão às 18h30 e 19h30, partindo da loja Bustour Canela (Praça da Matriz, 69 – sala 09), e também da loja Brocker Turismo Gramado (Av. das Hortênsias, 1845) às 19h e 20h. Nos dias 23 e 30/12 (quarta-feira) haverá saída extra.

Atrações do Bustour Illumination Show:

O Papai Noel

O Bom Velhinho canta e encanta o público com uma música natalina cantada ao vivo, dando as boas vindas e iniciando o Bustour Illumination Show.

Sons do Natal

Um grupo de coral natalino reúne em 10 vozes a magia e o encanto do natal através de um medley natalino de encher os olhos, os ouvidos e o coração, na avenida central que une as cidades de Gramado e Canela.

O Brilho do Natal

Uma intervenção artística musical, onde o cantor(a) interpreta uma canção clássica de natal, revelando o brilho e o glamour desta época do ano.

A Alegria do Natal

Durante o passeio, o público recebe a presença de um personagem natalino dentro do próprio Bustour. A ludicidade e a alegria são protagonistas desta atração que, de forma segura, irá interagir com os passageiros.

A Fábrica dos Sonhos

Um espetáculo de som, luz e projeção integrando a decoração natalina com a iluminação da Catedral de Pedra de Canela. Uma trilha sonora pontua o espetáculo onde não poderia faltar a tradicional Descida do Papai Noel e de seus ajudantes do alto da torre (não acontecerá nos períodos de 22/10/2020 à 29/10/2020 e de 11/01/2021 à 30/01/2021).