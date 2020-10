Mercado imobiliário em alta: Jogadores direcionam investimentos para Gramado e Canela

Continua depois da publicidade

A procura dos craques da bola por investimentos do mercado imobiliário na Serra Gaúcha vem aumentando nos últimos anos e cresceu significativamente durante a pandemia.

E a confirmação vem de uma das mais tradicionais empresas do ramo no Rio Grande do Sul: a Construtora PRG. A empresa gramadense formou uma parceria de negócios com o executivo Marcelo Albert, que assessora alguns jogadores na tomada das melhores decisões para os investimentos em Gramado e Canela. Esta parceria vem rendendo ótimos negócios e foi potencializada nos últimos meses.

É o caso de um dos principais destaques do Sport Club Internacional: o jogador argentino Víctor Cuesta. Cuesta investe no mercado imobiliário da Serra Gaúcha e acaba de adquirir, em uma parceria do Marcelo Albert com a Construtora PRG Exclusive, duas unidades do novíssimo Loft Canela.

O empreendimento fica localizado no Centro de Canela, na Avenida principal da cidade: a Osvaldo Aranha. O Loft Canela possui ambientes integrados em um complexo com 12 lofts com pé direito duplo e 1 dormitório com suíte, 12 apartamentos com 1 dormitório, 9 apartamentos com 2 dormitórios e 9 lojas. Além de Víctor Cuesta, estão na carteira da Construtora PRG jogadores como Arthur (Juventus da Itália), Everton Cebolinha (Benfica de Portugal), Rafael Sóbis (Ceará), entre outros.

Mesmo em um ano atípico e de pandemia, o setor imobiliário prevê terminar o ano no azul. Segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), os resultados já aparecem. No segundo semestre do ano as vendas subiram 10,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

“Os indicativos são de que estes números podem ser ainda melhores até o fim do ano, temos uma tendência sólida de crescimento. Hoje, Gramado é um case de sucesso no mercado imobiliário. A cidade recebe sete milhões de turistas, ao ano, e possui o metro quadrado entre os mais valorizados do país. A chegada dos investimentos de grandes jogadores na Serra Gaúcha é uma métrica para nós”, explica o diretor da Construtora PRG, Giovani Ghisleni.

A Construtora PRG

Fundada em 2011, e com sede em Gramado, a PRG mudou a forma de construir e vender imóveis na Serra Gaúcha e região, sendo atualmente especialista em empreendimentos de alto padrão. Já são mais de 150.000 metros quadrados de área construída em Gramado e Canela.