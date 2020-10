Rotary se engaja em campanha contra a poliomielite

Continua depois da publicidade

O Rotary Club de Canela, com apoio da Secretaria de Turismo, engajado com a campanha para erradicação da poliomielite no mundo, fez a projeção do logotipo End Polio Now (Elimine a Polio Agora) na Catedral de Pedra, além da colocação de banners alusivos à campanha ao lado do letreiro Canela, em frente à Igreja.

A poliomielite é uma doença altamente infecciosa e afeta principalmente crianças menores de 5 anos de idade.

Nenhuma criança deve sofrer por causa de uma doença que não tem tratamento.

A vacina é a única proteção e é por isso que o Rotary Club de Canela segue trabalhando incansavelmente para conscientizar a sua comunidade, turistas e visitantes a vacinarem as crianças.

Outro projeto do clube foi a criação de um vídeo de rotarianas com Carlão O Boneco, para divulgação nas escolas da rede municipal, unidades de saúde e redes sociais, falando sobre a importância da vacinação na prevenção da poliomielite.

Faça parte dessa história, vamos juntos garantir que toda criança seja vacinada e protegida contra a paralisia infantil.