Turismo em Gramado: de maio a setembro, 37,8% dos visitantes foram do RS

Entre os meses de maio e setembro deste ano, 37,8% do público que visitou Gramado tem origem no Rio Grande do Sul. Em seguida aparecem moradores naturais de Santa Catarina, com 15,6%. O terceiro Estado com maior número de turistas é São Paulo, com uma soma de 13,8%.

Os índices são o resultado de uma pesquisa elaborada pela Secretaria Municipal de Turismo junto a 1.489 visitantes que entraram em contato com os postos de informações do município (presencial e remotamente).

Perfil do viajante

A pesquisa aponta, ainda, que a maioria destes visitantes são casais (39,1%), somente adultos (20,7%), famílias (11,9%) e turistas que viajam sozinhos (7,6%). A maior parte do público chega a Gramado de carro (59,7%) e permanece no município de três a quatro dias (37,5%).

Entre os 1.489 visitantes consultados, 35,9% veio a Gramado pela primeira vez.